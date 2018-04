Tenta il furto vestito da Diabolik: arrivano le Volanti, va sotto il letto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano le 22 di ieri quando giungeva al 113 una telefonata da parte di un cittadino che segnalava la presenza di un uomo che, vestito di scuro e con un passamontagna in volto, stava cercando di aprire una finestra del piano terra di un villino in via Flaminia, in località Collemarino.Immediatamente la sala operativa della Questura faceva convogliare sul posto e nella zona circostante il maggior numero di pattuglie che in quel momento stavano effettuando il controllo del territorio.Nel giro di pochi secondi gli agenti circondavano l'edificio, in quel momento non abitato, illuminandolo a giorno con i potenti fari a 360 gradi posti sulla barra del tettuccio dell'auto di servizio.Dopo un primo controllo i poliziotti verificavano che il vetro di una finestra al piano terra era stato infranto e, pertanto, entravano all'interno dell'edificio al fine di verificare la presenza di ladri.Poco dopo, nascosto sotto il letto di una camera, scovavano il ladro vestito come Diabolik con tanto di guanti da lavoro, passamontagna nero ancora calzato e grossi cacciaviti al seguito. Il romeno di 26 anni, già conosciuto dalle forze di polizia è stato arrestato per tentato furto in abitazione.