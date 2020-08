Tenta un furto in casa ma viene scoperta. Giovane ladra senza scampo: denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Magari pensava di infilarsi tra le maglie di una difesa alleggerita dal clima di festa e approfittare della fuga al mare alla vigilia di Ferragosto per piazzare il colpo nel più facile dei blitz in casa. Niente da fare per la ladruncola, che ha solo trovato guai. Venerdì pomeriggio attorno alle 17, nella zona di Osimo stazione non è sfuggita agli occhi esperti dei poliziotti che pattugliavano la zona quella giovane che cercava di nascondersi dietro i muri delle case. Immediatamente è stata fermata dalla pattuglia della Polizia e controllata. La ragazza, di origini serbe, alla fine degli accertamenti è stata denunciata per tentato furto. I poliziotti hanno infatti ricostruito che aveva cercato di intrufolarsi all’interno di un’abitazione. Era stata però subito notata fermata e messa in condizione di non commettere il furto che, grazie all’intuito degli agenti, è stato sventato.LEGGI ANCHE:È uno dei buoni frutti raccolti nel lungo fine settimana dalla polizia, che ha messo in campo una task force in tutto il territorio provinciale per garantire un Ferragosto sicuro. Ogni giorno sono impegnati i poliziotti delle Volanti, i Cinofili, la Polizia Stradale, pattuglie della Squadra Mobile in abiti civili, pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, la Squadra Nautica per i controlli sul territorio dorico, con particolare riguardo sulla costa tra Senigallia e Numana. Le pattuglie in abiti civili sono dislocate all’interno nelle zone periferiche ( Candia, Sappanico, Montesicuro, Varano, Coppo Taunus) per prevenire e reprimere furti in appartamento. Si sa, con le case lasciate incustodite per le vacanze i ladri sono sempre in agguato.I I risultati dell’attività preventiva di controllo hanno permesso, nella sola giornata di venerdì, di controllare 250 persone, 80 veicoli e 4 pulman. All’interno di uno dei bus è stata trovata dai cinofili una modica quantità di marijuana che è stata sequestrata. Sono stati controllati anche sette esercizi commerciali, quattro a Senigallia e tre sul lungomare tra Numana e Sirolo. A Senigallia è stato anche effettuato un servizio di controllo nei pressi della stazione e di una discoteca.Venerdì durante i controlli nell’area portuale una pattuglia della Squadra mobile in collaborazione con una della Polizia di frontiera hanno controllato un’auto con a bordo tre cittadini stranieri. Uno di questi, di origini francesi, al termine degli accertamenti è stato denunciato in quanto trovato in possesso di circa 20 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana. Nella tarda serata di Ferragosto controllate 126 persone su tutto il litorale della provincia, ed effettuati 8 posti di controllo sulle strade del territorio.