Tenta il furto in un distributore di bevande: 33enne preso dopo il tentativo di fuga in bicicletta

ANCONA - Ieri sera intorno alle 21, giungeva al numero di emergenza la telefonata di un uomo che aveva notato un uomo completamente vestito di nero, con cappuccio calzato in testa, armeggiare davanti ad un distributore di bevande e caffè con fare sospetto.



Immediatamente i poliziotti delle Volanti intervenivano sul posto e, mentre alcuni, si fermavano nei pressi del distributore per rilevare l'effrazione avvenuta, altri raggiungevano un uomo che, a cavallo di una bicicletta, si stava allontanando verso Corso Carlo Alberto a forte velocità sfrecciando tra le auto in sosta.



Fermato, l'uomo veniva portato in Questura per gli accertamenti di rito. I poliziotti dopo aver visionato le immagini di registrazione e dopo aver trovato indosso all'uomo una somma corrispondente a quella scassinata dalla macchina erogatrice lo arrestavano per tentato furto. L'uomo classe '88 con precedenti di Polizia , senza fissa dimora veniva anche munito di foglio di via dalla città di Ancona dai Poliziotti della Divisione Anticrimine.





