Tenta di fuggire dopo un furto in appartamento: arrestato sul treno

ANCONA - Svaligia un appartamento a Pesaro e poi creca la fuga verso Roma, ma le manette scattano sul treno.Si tratta di un 26enne albanese, ricercato perchè fortemente sospettato di un furto in un appartamento di Pesaro. Dopo la segnalazione dei carabinieri la Polfer ha passato al setaccio i treni in partenza da Ancona e lo ha trovato sul regionale delle 19,50 per Ancona. Arrestato, ora si trova nel carecere di Montacuto.