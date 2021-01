Tenta di buttarsi dal quarto piano: salvato dai carabinieri. Choc al Piano, il 42enne era a casa dell’ex moglie

ANCONA - Minacciava di lanciarsi dal quarto piano dell’abitazione dell’ex moglie. Un salto nel vuoto che non gli avrebbe lasciato scampo. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che, passando da un balcone all’altro, sono riusciti ad afferrarlo prima che compisse il gesto estremo, salvandogli la vita.

È accaduto ieri mattina attorno alle 8 in via Senigallia, al Piano. Il 42enne, al culmine della disperazione per problemi familiari, era intenzionato a farla finita gettandosi dal quarto piano del palazzo. A dare l’allarme sono stati i vicini che l’hanno visto sporgersi pericolosamente dal balcone. Sul posto sono subito intervenuti il 118 e i carabinieri del Norm. La porta era chiusa a chiave, così i carabinieri sono entrati nell’abitazione adiacente: hanno cercato di tranquillizzarlo, poi l’hanno afferrato per i piedi e trascinato in casa, mettendolo in salvo. L’uomo è stato poi accompagnato all’ospedale di Torrette.

