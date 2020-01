Tasso alcolemico oltre il limite: auto affidata al padre, patente sospesa ad un 23enne

ANCONA - L’altro ieri notte, in via Isonzo, i militari del Norm della Compagnia di Ancona nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza della circolazione hanno notato zigzagare un’autovettura Alfa 156 alla quale è stato intimato l’alt.



Agli operanti è apparso subito chiaro che il giovane conducente aveva alzato troppo il gomito, oltre a manifestare una tipica e chiara sintomatologia di chi aveva abusato di bevande alcoliche, è stato sottoposto all’accertamento tramite etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a quello consentito (pari a 1.16 g/l). Per tale ragione l’autovettura è stata affidata al padre e la patente di guida del 23 enne è stata ritirata per il conseguente periodo di sospensione che sarà disposto dalla Prefettura di Ancona. © RIPRODUZIONE RISERVATA