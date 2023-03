​Ancona, task force nella zona del Piano: riscontrate due irregolarità negli esercizi di zona

ANCONA- Proseguono serrati i controlli ad Ancona, in zona Piano San Lazzaro, nell'ambito dell'operazione "Alto impatto" voluta dalla Questura. Oltre al controllo di 107 persone e 53 veicoli sono arrivate due sanzioni ad altrettanti esercizi di zona per irregolarità di natura amministrativa.

LEGGI ANCHE: Ancona, ancora un colpo al traffico di droga: arrestato un 44enne con 175 grammi di hashish e marijuana

Il dettaglio

In via Lotto, un negozio è stato sanzionato per la mancata esposizione del cartello con gli orari di esercizio e per la mancanza in "Scia" (attestazioni varie) di un frigorifero per la vendita di bevande alcoliche, con la conseguente elevazione di sanzioni per un totale di 4000 euro. Gli agenti hanno accertato, inoltre, che nell'esercizio erano presenti più di 1500 prodotti privi di etichettatura in italiano. E' scattato l'obbligo di etichetta entro 10 giorni pena 3000 euro di multa. Nel secondo esercizio sottoposto a controllo, in Via Giordano Bruno, il titolare é stato sanzionato con ammenda di 1.300 euro per aver omesso di esporre al pubblico i prezzi in vendita dei prodotti freschi di frutta e verdura e per l'assenza del cartello relativo al divieto di fumo.