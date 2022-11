Ancona, task force della Guardia di Finanza: scoperti quattro lavoratori "in nero" ed evasioni per oltre 360mila euro

ANCONA- Lavoro in nero ed evasione fiscale. La stretta sul territorio della Guardia di Finanza di Ancona ha permesso di alzare l'attenzione su quattro lavoratori, di cui uno irregolare, e due evasori.

L'indagine

Sempre nel corso dell'indagine, i finanzieri di Osimo hanno multato due imprese - un centro estetico e una ditta di giostre - per delle irregolarità riscontrate. Per quel che concerne i due evasori, si è fatta luca su un’impresa che negli anni dal 2016 al 2019 aveva completamente occultato al fisco redditi per oltre 870 mila euro e su una società di trasporti che negli anni 2018 e 2019 non ha presentato le dichiarazioni dei redditi, omettendo di dichiarare un fatturato che è stato ricostruito in circa 240 mila euro. In totale sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate imposte evase per oltre 360 mila euro.