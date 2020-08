Tari, in arrivo gli F24 per il pagamento: ecco le scadenze

ANCONA - Scadenza in arrivo. Anconaentrate comunica che nei prossimi giorni verranno spediti gli avvisi di pagamento TARI per effettuare il versamento della 1° rata in acconto con scadenza 30 settembre 2020. L’importo dell’acconto è quantificato nella misura del 50% di quanto dovuto, calcolato sulla base delle tariffe vigenti nell’anno 2019. Il pagamento avverrà previo invio di apposito avviso di pagamento al contribuente, contenente il modello di versamento F24 precompilato da pagare presso qualsiasi sportello postale o bancario, tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking

© RIPRODUZIONE RISERVATA