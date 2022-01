Screening per gli studenti, in 2mila per il tampone: il 7% degli alunni ha il Covid e non andrà a scuola

ANCONA - Circa il 7% dei bambini e ragazzi che ieri hanno aderito allo screening in tutta la provincia è risultato positivo. Tradotto: 165 alunni non potranno presentarsi sui banchi, alla ripresa della scuola, perché per loro è scattata la quarantena.

La giornata di prevenzione si è chiusa con 2.381 tamponi effettuati nel giorno dell’Epifania nei 6 punti allestiti in provincia: siamo al di sotto delle aspettative. Al PalaRossini sono stati eseguiti 820 test antigenici, di cui 47 hanno dato esito positivo. Questi i dati in provincia. Falconara: 410 tamponi, 21 positivi. Osimo: 532 tamponi, 21 positivi. Jesi: 215 tamponi, 26 positivi. Senigallia: 255 tamponi, 27 positivi. Fabriano: 149 tamponi, 11 positivi. Il maggior tasso di positività si è registrato nell’hub di Jesi con un 12% di scolari risultati contagiati dal Covid, il più basso a Falconara con il 5,1%.

