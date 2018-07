Tamponato da un'auto alla rotatoria rovina a terra: centauro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Viene tamponato da un’auto nella rotatoria e finisce all’ospedale in codice rosso. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma dovrà restare in osservazione per alcuni giorni a Torrette, il centauro che attorno alle 13 è stato centrato da un’auto mentre percorreva la rotatoria tra via Marconi e via Giordano Bruno, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. Ad avere la peggio è stato proprio l’uomo, un cinquantenne che viaggiava in sella alla sua moto Honda e, dopo l’urto, è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuta l’automedica del 118 insieme a un mezzo della Croce Gialla che ha portato il ferito in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale regionale. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta una pattuglia della polizia municipale.