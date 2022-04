ANCONA - Incidente stradale questo pomeriggio pochi minuti dopo le 14,30 in via della Montagnola vicino al vecchio campo sportivo dove una ragazza di 21 anni è stata tamponata da un'altra auto. Immediato l'intervento della Croce Gialla che ha trasportato la giovane al pronto soccorso ginecologico dell'ospedale Salesi: le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA