ANCONA - Tamponamento tra tre veicoli lungo via Primo Maggio di fronte alla concessionaria Opel con tre persone trasportate dalla Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette anche se le loro condizioni non preoccupano. Sul posto anche l'automedica, i vigili del fuoco e la polizia muncipale per la gestione del traffico che considerato l'orario di punta è congestionato con qualche fila che si è creata.

