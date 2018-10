Tamponamento tra due auto Circolazione bloccata caos traffico nell'ora di punta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento tra due auto in via Ascoli Piceno poco dopo le 17,30 con una donna sui 60 anni che è rimasta ferita e che è stata trasportata grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. L'incidente ha mandato il traffico in tilt con la circolazione bloccata su entrambi i sensi di marcia.