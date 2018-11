Tamponamento in galleria sulla Adriatica: traffico rallentato e lunghe code

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un'altra mattinata da tregenda sulla Variante alla Statale Adriatica, tra Falconara e Ancona. Poco dopo le 8.30, un tamponamento, sulla corsia in direzione di Ancona, ha mandato in tilt la viabilità, sempre molto intensa a quell'ora. Quattro le auto coinvolte. Per fortuna non si registrano feriti gravi. Si sono dapprima formate lunghe code, in entrambe le direzioni, poi lentamente il traffico è ripreso a senso unico alternato, a rilento. Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per i rilievi e per consentire la ripresa del traffico. Anche ieri sera, a causa di un altro incidente, la variante è rimasta bloccata: si tratta di una strada che non è più in grado di reggere la mole di traffico e il raddoppio è ancora lontano.