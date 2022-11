Tamponamento sotto la galleria, tre auto coinvolte: feriti in ospedale e traffico in tilt in mezza Ancona

ANCONA - Traffico in titl in mezza città per un tamponamento avvenuto sotto la galleria Risorgimento ad Ancona. Tre auto sono rimaste coinvolte nell'incidente e tre i feriti che sono stati trasportati dall'ambulanza della Croce gialla in ospedale per accertamenti con un codice di media gravità.

I primi soccorsi sono stati dati da parte del personale della Croce gialla che si trovavano a passare proprio in quel momento e che hanno controllato lo stato degli automobilisti coinvolti nell'incidente in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Nel frattempo tutto il traffico in entrata e in uscita dal centro si è completamente paralizzato. Bloccata tutta la zona del viale e della via che conduce alla galleria dal centro storico, nonchè tutte le vie parallele utilizzate dalle macchine per cercare di aggirare l'intasamento, ma inutilmente.