Tampona e manda all'ospedale marito e moglie, poi scappa. Pirata incastrato dall'auto ammaccata

ANCONA - Ha tamponato un’auto e poi si è dato alla fuga. Le ricerche-lampo della polizia locale hanno permesso di rintracciare nell’arco di una notte il pirata della strada: si tratta di un giovane anconetano che, forse per paura o per sfuggire ai controlli, non si è fermato dopo aver centrato la Daewoo Matiz con a bordo marito e moglie, finiti entrambi all’ospedale in condizioni non grave.

I vigili sono riusciti a risalire all’auto del pirata, visibilmente ammaccata nella parte anteriore. Il proprietario, un ventenne anconetano, è stato identificato: verrà denunciato per omissione di soccorso e fuga da incidente.

