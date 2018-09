Un tamponamento in galleria manda in tilt il traffico: code chilometriche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento in galleria, ed è subito caos. Code chilometriche hanno intasato il cuore della città e buona parte dell’Asse nord-sud, fino allo svincolo di Tavernelle. C’è chi ha impiegato quasi un’ora per arrivare dalla periferia al centro a causa del maxi ingorgo. E non è andata meglio a chi malauguratamente si è trovato a fare il percorso inverso: 45 minuti in media per coprire un tragitto di circa 5 km fra il viale della Vittoria e la Baraccola. Un disastro.Tutto per colpa di un incidente neanche così grave: un tamponamento fra due auto e uno scooter all’interno della galleria del Risorgimento, lungo la corsia verso via Giannelli. E’ accaduto poco dopo le 8.