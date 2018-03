Tamponamento davanti all’ex Savoia: due feriti tra cui l’avvocato Argentati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Disavventura per l’avvocato Franco Argentati, finito all’ospedale per un incidente avvenuto ieri attorno alle 15 all’incrocio tra via Palestro e via Vecchini. Le sue condizioni non destano preoccupazione: ha riportato lievi ferite nel tamponamento tra una Ford Kuga e una Fiat Panda che procedevano nella stessa direzione, all’altezza dell’ex liceo scientifico Savoia, e sono entrate in collisione per cause in corso d’accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta con una pattuglia. Sul posto, il 118 e un’ambulanza della Croce Gialla per soccorrere il legale 68enne e un uomo di 52 anni, anch’egli lievemente ferito, alla guida dell’altro veicolo. Entrambi sono stati accompagnati per accertamenti al pronto soccorso di Torrette. Esattamente due anni fa il professionista anconetano era stato protagonista di un altro incidente, ma a piedi: era caduto in una buca-trappola in corso Garibaldi.