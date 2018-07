Tamponamento a catena sulla variante e il traffico va in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un incidente sulla varinate nord ha mandato in tilt questa mattina il traffico in entrata ed in uscita da Ancona.Si sarebbe trattato di un tamponamento a catena che ha coinvolto tre auto e nel quale sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non preoccupante, 4 persone. L'incidente è avvenuto sulla bretella che collega la Statale 16 al casello A14 di Ancona Nord. Lo shianto ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico in entrata ed in uscita dalla città, con lunghe code e rallentamenti.