Tampona un'auto e vola a terra: momenti di paura per un ragazzo di 16 anni

ANCONA - Momenti di paura questo pomeriggio intorno alle 17 lungo via Marconi con un ragazzo di 16 anni che ha tamponato un'auto per poi cadere a terra. Tempestivo come sempre l'intervento di Croce Gialla e automedica che hanno portato il giovane per accertamenti all'ospedale di Torrette anche se le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Sul posto per la gestione della viabilità anche la polizia muncipale.

