Ancona, svuotati due appartamenti a Montedago: indagini in corso da parte della polizia

ANCONA- Furti approfittando dell'assenza dei padroni di casa. Un classico dell'estate che, negli ultimi giorni, ha colpito anche Ancona in zona Montedago. Due, infatti, sono gli episodi che si sono veriificati sui quali sta indagando la Polizia.

La refurtiva

In entrambi i casi si è trattato, in termini di refurtiva, di monili in oro. Attraverso i social, la Questura ha invitato a dotarsi di allarmi e cam interne per evitare problematiche di questa natura.