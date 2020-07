Fa una svolta ma non vede uno scooter: donna travolta portata in ospedale

ANCONA - Un'anziana stava procedendo lungo via Maggini e si apprestava a svoltare verso via Barilatti ma non si è accorta che nell'altra direzione procedeva una donna in scooter. Ennesinmo incidente stradale questa mattina con la 42enne portata grazie all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette, sul posto anche la polizia municipale. Ultimo aggiornamento: 09:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA