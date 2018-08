Svolta all'improvviso e scaraventa â€‹il centauro contro i segnali stradali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cambia direzione all’ultimo momento e travolge un motociclista, che ha avuto la peggio ed è finito all’ospedale con una profonda ferita alla mano. Brividi ieri mattina in via Conca per un incidente avvenuto all’altezza del Taglio di Torrette, dove attorno alle 11 un 50enne alla guida di una Mercedes, che stava per imboccare la variante della Statale 16 verso Falconara, ha svoltato all’improvviso a sinistra, per prendere la direzione sud. Nella manovra, non si è accorto che alle sue spalle stava arrivando un trentenne anconetano in sella a una Honda che ha urtato la Mercedes sulla fiancata sinistra ed è volata per diversi metri, finendo contro la segnaletica stradale posta al bivio. Nell’impatto, il ragazzo si è procurato una profonda lesione a una mano ed è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Torrette dal 118 e dalla Croce Rossa.