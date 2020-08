Sviene al cinema all'aperto, la moglie lo chiama più volte ma lui non risponde

ANCONA - Cinema thrilling. Ma non per la pellicola. Mancava poco alle 23.30 quando - ieri sera - in corso Carlo Alberto ecco la paura. Moglie e marito nel più rigoroso silenzione e a distanza per il rispetto delle regole anti Covid stavano guardando un film ma ad un cenno di lei il consorte non risponde. Un altro tentativo e ancora nessun cenno anche perchè l'uomo - un 82enne - era svenuto. Immediata la richiesta di soccorso con l'automedica e la Croce Gialla sul posto per le prime cure e il trasferimento all'Inrca per tutti i controlli del caso anche se le condzioni sin da subito non hanno destato particolari problemi.

