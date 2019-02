Sviene in attesa della visita: â€‹«Nessun medico ha aiutato mia madre»

di Michele Rocchetti

ANCONA- Si sente male mentre è in attesa di fare una visita, ma il personale medico presente non la soccorre, tanto che la figlia è costretta a chiamare il 118. È l’incredibile vicenda capitata a una signora di 78 anni, che la mattina del 4 febbraio si era recata presso la Commissione Medica Integrata di viale Cristoforo Colombo per sottoporsi alla visita necessaria per il riconoscimento dell’invalidità civile e che ora si trova ricoverata in ospedale.«Mia madre ha subito un’omissione di soccorso – sostiene la figlia -, perché non è possibile che dei medici si disinteressino totalmente dello stato di salute di una persona che accusa un malore e si attivino soltanto dopo che è stato allertato il 118».