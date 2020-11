MERGO - Camion incastrato sotto a un ponte. E' accaduto questa mattina, domenica 29 novembre 2020, attorno alle 11,05, lungo la statale 76, nei pressi di Mergo. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per liberare un autocarro rimasto incastrato sotto il ponte della superstrada. I pompieri hanno docuto chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia per estrarre il camion e verificare la stabilità del ponte.

