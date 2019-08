La supercar viaggia nascosta in un container: sequestro e denuncia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stop al traffico di supercar. La squadra di polizia giudiziaria della polizia di frontiera di Ancona ha scoperto, nascosta in un container, una Range Rover destinata al mercato estero.La scoperta durante i controlli che riguardano non soltanto i passeggeri in transito per il porto ma anche le merci il cui movimento sta aumentando sempre più. L’indagine della polizia di frontiera ha già portato alla denuncia di un campano di 50 anni e non è escluso che possano esserci ulteriori sviluppi.