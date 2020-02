Sup, sole che splende e pietre in bilico: nella baia di Portonovo l’inverno è lontano

ANCONA - Il mare piatto e limpido su cui scivolano le tavole da sup, un bel sole splendente, temperature intorno ai 20 gradi. La baia di Portonovo offriva ieri una sua versione tutt’altro che invernale e molti ne hanno approfittato per una passeggiata all’aria aperta, respirando aria buona, o anche per un’uscita in mare pagaiando all’impiedi. Qualcuno si è divertito a cimentarsi nello stone balance, l’arte di creare costruzioni verticali di pietre in equilibrio, visto che i sassi sull’arenile di Portonovo non mancano di sicuro. Visto il clima decisamente primaverile, si sarebbe potuto tranquillamente pranzare all’aperto, ma i ristoranti con vista sul mare in questo periodo invernale sono chiusi. Aperto soltanto il ristorante “Pesci fuor d’acqua” sulla piazzetta. © RIPRODUZIONE RISERVATA