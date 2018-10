La suora con la passione dei tatuaggi «Se è peccato, mi confesso dal vescovo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - In due anni si è fatta incidere cinque tatuaggi. Simboli sacri, croci e angeli in bianco e nero, per nulla vistosi, legati alla sua missione di fede. Perché un’incisione fatta sulla pelle non le impedisce di continuare ad abbracciare il voto rivolto verso Dio e la chiesa. È la convinzione maturata da una suora diventata cliente fissa di Corrado Cingolani, titolare dello studio Pmp my skin tattoo e piercing situato lungo corso Garibaldi.È stato il tatuatore anconetano, peraltro anticlericale convinto, ad aver impresso per la prima volta l’inchiostro sulla pelle di una sorella speciale, “convertitasi” a una delle più antiche arti espressive, peraltro già utilizzata dai cristiani dell’antica Roma per rimarcare la loro identità spirituale. Per la suora, circa 40 anni, è arrivato il primo simbolo religioso impresso sul corpo un paio di anni fa. Poi, ci sono state a catena altre incisioni, tutte (tranne una) legate al mondo religioso.