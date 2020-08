Suona tutti i campanelli di una via, minaccia di morte e si scaglia contro i poliziotti: 46enne ubriaco in manette

ANCONA - Nei guai un uomo di 46 anni che dopo essersi ubriacato, per smaltire la sbornia ha pensato bene di suonare tutti i campanelli delle abitazioni di via Martiri della Resistenza. L'uomo alla vista della Volante iniziava una azione di aggressione con calci e pugni accompagnata a minacce di morte nei confronti dei poliziotti che però, riuscivano a schivare i colpi e immobilizzavano in sicurezza il 46 enne che dopo essere stato condotto in Questura è stato tratto in arresto.

