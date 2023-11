ANCONA Si riaccende di storia la Casa del Mutilato. Oltre le sue finestre sbarrate da oltre 16 anni, all’inizio di corso Stamira, entro il 2025 (o pochi mesi dopo) potrebbero luccicar le stelle. Dell’accoglienza di lusso. Ventiquattro suite, una spa con percorso longevity, un cocktail-bar in stile metropolitano e un ristorante eleganza&tipicità saranno racchiusi in quel prezioso scrigno architettonico, progettato nel 1938 per l’Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra, per anni sede dell’assemblea legislativa regionale. A firmare l’uscita dal limbo del degrado è il Gruppo dei tre, specializzato in camere con vista su fasto e benessere: Eugenio Gallo, l’amministratore delegato, che, con i soci Eros Cecconi e Giuseppe Galimberti, conta tra Civitanova e Ancona tredici strutture ricettive.

Le cifre

La posa del primo mattone della rigenerazione risale a lunedì 30 ottobre, quando è stato firmato il compromesso con la Regione che, di quell’edificio di pregio nel pieno centro di Ancona, è proprietaria. Ridotti a fantasmi urbani, sotto perenne attacco di traffico e smog, quei tre piani, ornati di decorazioni, scultore, bassorilievi, fregi e stemmi, sono finalmente proiettati verso il domani. «Abbiamo versato - Gallo sistema il tassello d’esordio - una caparra di 200mila euro, con l’impegno di presentare entro un anno il progetto esecutivo». Allo scadere dei 12 mesi, verrà definito l’acquisto fissato in 1,7 milioni di euro. Tra rilievi, conteggi e proiezioni, la squadra che vuol fare di un’idea un punto di forza per il capoluogo è operativa: gli architetti Corrado Baldelli e Pierfrancesco Tisci e l’ingegnere Christian Strologo si muovono all’unisono. «Sono molto ottimista - è ancora la voce di Gallo - realizzeremo un albergo al massimo del livello che ci verrà consentito in relazione agli spazi comuni disponibili». Da cinque stelle alla dimora storica, comunque sarà innanzitutto il top. «Abbiamo contattato anche Relais & Châteaux, l’associazione che raccoglie 500 locali di pregio in 60 paesi, sparsi nei cinque continenti». Un passaggio sarà imprescindibile: i vincoli che insistono sulla palazzina, che si apre all’angolo del corso, renderanno indispensabili, per l’approvazione del piano, le autorizzazioni di Municipio e Sovrintendenza. «Il nostro obiettivo e il nostro impegno - l’ad è perentorio - saranno di preservare e recuperare i materiali esistenti». Non verrà intaccata l’eleganza dell’Arengario, il balcone opera dello scultore dorico Mentore Maltoni; verranno conservate la statua della Vittoria Alata, in marmo di Carrara, firmata dall’artista anconetano Sanzio Blasi, e l’altorilievo raffigurante San Sebastiano, che domina, da una nicchia, il salone per le cerimonie, al piano rialzato.

Le date

Passa veloce dal fascino delle forme alla sostanza delle cifre, Gallo. «Sarà una ristrutturazione da 3-4 milioni». Chiude il teorema mostrando il lato pratico dello sfarzo. «L’edificio, che sarà operativo tra il Natale del 2025 e la primavera del ‘26, avrà un target mirato: i turisti più agiati, quelli dei traghetti, gli operatori economici del porto». Concentra il suo sguardo sulla linea d’orizzonte che mette d’accordo cielo e mare. «Per noi è fondamentale l’indotto generato dalla cantieristica di lusso e da quella commerciale». Guarda l’Adriatico con insistenza: «I nostri studi dimostrano che in città c’è necessità di un luogo dell’ospitalità a servizio dello scalo marittimo». Segue la logica che sottende al suo ragionamento: «L’Autorità portuale sta lavorando benissimo». Rammenta il raddoppio del bacino di Fincantieri e le nuove darsene. Sui numeri insiste: «Per quattro categorie d’intervento, suite, spa, bar e ristorante destinati non solo agli ospiti dell’albergo, prevediamo tra le 30 e le 40 assunzioni». Persino il parcheggio non sarà un ostacolo, ma un privilegio: «Utilizzeremo i posteggi coperti già esistenti. Quando i clienti arriveranno, il nostro personale penserà a sistemare le loro auto». Ribadisce un concetto, che per lui è un caposaldo: «Sono ottimista». Un sentimento sostenuto dai fatti: «Quest’anno, nelle nostre strutture di Ancona e dintorni, sono passate 400mila presenze». Come un luccicar le stelle.