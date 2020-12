Subisce il furto mentre mangia all'Ikea: 30enne libico arrestato in flagranza di reato

ANCONA - Durante il pomeriggio di ieri nei pressi del parco commerciale “Grotte Center”, tra il parcheggio dell’Ikea e la Stazione ferroviaria dell’Aspio, i Carabinieri della Stazione di Camerano hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un cittadino libico 30enne, domiciliato nella provincia di Fermo, resosi responsabile di furto aggravato.

APPROFONDIMENTI IL SOCCORSO Si schianta contro una vetrata durante la festa: giovane in ambulanza...

I militari, in servizio perlustrativo per il rispetto delle norme di contrasto all’epidemia in atto, su segnalazione della guardia giurata di vigilanza al l'Ikea venivano allertati riguardo un borseggio appena commesso da un uomo all’interno dell’area ristoro della struttura commerciale, durante il quale aveva sottratto dal marsupio di un cliente, intento a consumare il pranzo unitamente alla famiglia. In particolare, l’indagato, seduto al tavolo retrostante la vittima, riusciva ad impossessarsi di euro 280 custoditi all’interno del portafogli, riposto nel marsupio ed appoggiato alla sedia, approfittando di un momentaneo allontanamento del proprietario. Inseguito da costui e l’addetto alla sicurezza, veniva bloccato subito dopo dai Carabinieri intervenuti sul posto.

Il prevenuto è stato quindi dichiarato in stato di arresto per il reato sopra menzionato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’intera refurtiva è stata restituita alla parte offesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA