Attirata con l'inganno in casa e stuprata: due arresti per violenza sessuale di gruppo

ANCONA - Attirata in un appartamento con l'inganno e poi stuprata: nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona con la collaborazione di personale della Squadra Mobile di Macerata hanno dato esecuzione a due Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Macerata a carico di due italiani di 44 e 52 anni: Sono gravati da indizi di colpevolezza in merito al reato di violenza sessuale di gruppo commessa lo scorso Aprile ai danni di una 35enne anconetana.

La delicata attività investigativa trae origine dalla refertazione della vittima avvenuta presso l’ospedale di Torrette immediatamente dopo la violenza e, successivamente, da parte dell’Unità di Crisi istituita presso il nosocomio Salesi di Ancona, specializzato nella refertazione delle violenze sessuali. Le successive capillari indagini degli investigatori della Sezione della Squadra Mobile che si occupa di reati di genere, hanno consentito l’inequivocabile individuazione dei due responsabili della violenza sessuale, consumata in un appartamento di proprietà di uno degli indagati dove la vittima era stata condotta con l’inganno.

