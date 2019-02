Stuprata 15 volte dal pusher di eroina: nigeriano a giudizio immediato

di Federica Serfilippi

ANCONA - Dal carcere alla sbarra senza passare per l’udienza preliminare. È stato chiesto e ottenuto dalla procura il giudizio immediato per Isaac Adejoju Adetifa, il 32enne nigeriano arrestato lo scorso novembre dalla Squadra Mobile con l’accusa di violenza sessuale aggravata per – dice la procura – aver abusato in almeno 15 occasioni di una 23enne anconetana all’interno di uno stabile fatiscente di via Pergolesi, occupato abusivamente da lui e da una decina di connazionali.Stando alle indagini, la ragazza sarebbe stata stuprata sempre dopo aver assunto stupefacenti. L’udienza davanti al collegio penale è stata fissata per il 4 aprile.