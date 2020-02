Ancona, studenti malati in hotel durante la settimana bianca. L'azienda sanitaria: «Tutta colpa di un virus»

ANCONA - Studenti malati nell'hotel di Folgarida durante la settimana bianca, per l'Azienda sanitaria trentina è «stata una forma virale. Il responsabile è il norovirus che si propaga per contatto». «L'inchiesta epidemiologica e le indagini ambientali - fa sapere l'Azienda sanitaria - non hanno reso possibile definire

con certezza se l'episodio epidemico sia stato causato da un microrganismo presente all'interno dell'albergo o se l'infezione è stata provocata da qualche ospite già contagiato all'arrivo nella struttura». «Il norovirus - dice una nota - è un agente infettivo che si propaga direttamente da persona a persona oppure tramite alimenti contaminati ma soprattutto per contatto con superfici contagiate. Questo virus ha, infatti, una particolare resistenza all'esterno del corpo umano e può ritrovarsi nell'ambiente fino a 15 giorni dopo il contagio». I titolari dell'hotel hanno sospeso l'attività in autotutela per porre in essere tutte le azioni necessarie alla sanificazione dell'albergo. © RIPRODUZIONE RISERVATA