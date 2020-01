Studentessa cade a terra davanti alle amiche urtata da un'auto nel tratto maledetto: panico vicino alla galleria

ANCONA - Un altro allarme in quel tratto maledetto. Pochi minuti prima delle 13,45 subito dopo la galleria del Risorgimento al limite tra piazzale della Libertà e l'inizio di via Martiri della Resistenza una ragazza di 16 anni che stava procedendo a passo spedito probabilmente per andare a prendere il bus è caduta a terra dopo essere stata urtata da un'auto. Momenti di grande paura e tanto trambusto, immediato l'intervento della Croce Gialla e della polizia municipale con la giovane che è stata portata all'ospedale di Torrette solo per gli accertamenti di rito.

