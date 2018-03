Studentessa di Ascoli morta a 18 anni: medici indagati nominati i consulenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quale è stata la vera causa che ha portato alla morte di Aurora Stella, studentessa di 18 anni di Ascoli Piceno, giunta due anni fa al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per una apparente tracheite con febbre, rimandata a casa, per poi ritornarci quando purtroppo le sue condizioni di salute si erano aggravate fino al decesso all’ospedale regionale di Torrette di Ancona ? C’è stata responsabilità da parte dei 12 medici indagati dal Pm Mara Flaiani (6 del Mazzoni e 6 di Torrette) per omicidio colposo? Per fugare questi dubbi, ieri mattina hanno giurato in tribunale i tre periti incaricati dal Gip, Annalisa Giusti: il professor Cristian D’Ovidio dell’Università D’Annunzio di Chieti; il cardiologo monzese Filippo Scalise e l’infettivologo Arturo Di Girolamo dell’Asl di Lanciano. Dall’autopsia è scaturito che Aurora sarebbe morta per una leucemia acuta promielocitica. Aurora Stella morì ad Ancona il 22 febbraio del 2016. La ragazza, una decina di giorni prima, aveva accusato i classici sintomi del virus influenzale: spossatezza, febbre ma soprattutto un’oppressione al petto.Dopo essere stata rimandata a casa fu costretta il giorno dopo a tornare all’ospedale e una volta giunta al pronto soccorso, le venne diagnosticata una sospetta miocardite. Ma le sue condizioni di salute si erano nel frattempo aggravate. I medici del Mazzoni, a quel punto, disposero il trasferimento della ragazza all’ospedale regionale di Torrette. Ad Ancona fu colpita da un arresto cardiaco e dopo qualche giorno dopo morì. I genitori Mario, storico capoultrà dell’Ascoli e Daniela Massi, consigliere comunale, chiedono che si faccia giustizia: «Un atto di rispetto per la dignità di nostra figlia» dice la mamma. Il primo passo sarà quello di esaminare il materiale anatomico sequestrato a Torrette. L’incidente probatorio è stato aggiornato al 24 settembre.