Passeggiata domenicale lungo la via, stroncato da un malore improvviso

ANCONA - Dramma in strada questa mattina in via Togliatti. Un malore ha stroncato un 80enne che stava passeggiando sul marciapiede. Sul posto automedica del 118 e Croce Gialla, inutili tentativi di rianimazione.

LEGGI ANCHE

«Aiuto, ho la febbre alta». Arrivano i soccorritori e scoprono un focolaio in casa: un'intera famiglia all'ospedale

LEGGI ANCHE

Il fratello lo rimprovera per aver marinato la scuola, lui scappa di casa: 18enne rintracciato dalla polizia

Ultimo aggiornamento: 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA