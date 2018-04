Roberto, 54 anni, stroncato da malore in bicicletta Lavora all'università

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ANCONA - Si era ritrovato con il suo gruppo storico di amici dopo una pausa lunga un paio di anni per pedalare tra le campagne dell’hinterland anconetano e assaporare una domenica primaverile. Quello di ieri doveva essere un giorno di festa, perfetto per sedersi in sella a una bicicletta da corsa, si è invece trasformato in tragedia poco prima delle 13. A perdere la vita sulla strada provinciale che porta da Torrette verso Casine di Paterno è stato il 54enne Roberto Mancini, tecnico all’Università Politecnica delle Marche, al polo di Ingegneria. L’uomo, donatore Avis e appassionato anche di mountain bike, si è accasciato improvvisamente a terra lungo una salita, in direzione dell’ospedale regionale di Torrette. Il malore che lo ha colto non gli ha dato scampo. Per lui, sono stati tutti vani i tentativi di fargli ripartire il cuore. In un primo momento è intervenuto un infermiere rianimatore che passava lungo la provinciale a bordo della sua auto. Poi sono arrivate le ambulanze della Croce Gialla di Agugliano. Per un’ora i sanitari hanno cercato di salvarlo, ma senza successo. Il corpo di Mancini è stato portato all’obitorio di Torrette.