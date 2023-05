ANCONA - A compiere la drammatica scoperta sono stati i carabinieri, intervenuti insieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco. Non rispondeva da giorni, i parenti si sono allarmati, così hanno contattato il numero unico d’emergenza 112. E ieri pomeriggio gli angoscianti sospetti sono divenuti tragicamente veri.

La ricostruzione



Il cadavere di Giampiero Marzialetti, dipendente dell’ufficio postale di Varano originario di Fabriano, è stato trovato in bagno. Aveva compiuto 58 anni lo scorso 6 maggio. Viveva da solo in via Colleverde, alle Grazie, dopo un matrimonio alle spalle dal quale aveva avuto un figlio. Il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso che, a giudicare dalle condizioni del corpo, secondo il medico legale sarebbe avvenuto a metà della scorsa settimana per cause naturali, probabilmente un infarto. Per 3 o 4 giorni sarebbe stato vegliato dal suo gatto. Quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento insieme ai carabinieri del Radiomobile di Ancona, infatti, l’hanno trovato vicino al corpo del suo padrone.

La tragica scoperta è avvenuta ieri pomeriggio. Subito è stato avvertito il magistrato di turno che potrebbe decidere di non disporre l’accertamento autoptico, dal momento che le cause del decesso sembrano chiare: il 58enne sarebbe stato stroncato da un attacco cardiaco. La salma è stata ricomposta dalle onoranze funebri Città di Ancona. Il gatto a cui il dipendente delle Poste era molto legato è stato preso in consegna dai carabinieri e affidato al servizio veterinario.