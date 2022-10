ANCONA - Con Sandro Badaloni, scomparso ieri a 81 anni per un’emorragia intestinale, se ne va un pezzo della storia recente di Ancona. Era uno degli ultimi cultori dell’antichità anconetana: dopo la pensione aveva concentrato la sua attenzione su vicende e aneddoti della città dorica, in cui era nato il 4 gennaio del ‘41.

Figlio unico di Statilio e Viviana, era cresciuto a piazza Rosselli, precoce a scuola e ribelle. Studente al liceo classico Rinaldini, col suo carattere creativo ed estroverso aveva animato le giornate di compagni più compassati. Si era poi iscritto a Chimica industriale, a Bologna, «senza vera inclinazione, solo per assecondare mio padre», ricordava. Alla prematura morte di Statilio, nel ‘64, torna precipitosamente ad Ancona e viene assunto all’Enel, settore recupero crediti. E s’iscrive a Economia, dove conosce Rita Materazzi, la donna della sua vita. Il lavoro di ufficio lo annoia, studia e si laurea in Scienze Politiche. E poi in Medicina, il suo sogno, alla Politecnica. Studente adulto e già formato, è stato punto di riferimento di tanti ragazzi, orgoglioso di compilare dispense per loro, con i suoi appunti. Dopo la pensione, approfondisce la conoscenza dell’agopuntura.

«Mi è stata molto utile – era il suo orgoglio – durante le tante missioni umanitarie in luoghi di guerra, con la Protezione civile». Sì, perché Sandro ha sempre avuto un pensiero per gli altri, gli umili e chi soffre, in città e nel mondo. Una crisi cardiaca lo costrinse a interrompere, ma seppe convogliare la sua curiosità, l’energia vitale del suo carattere, in ricerche storiche sulla sua città, per produrre alcune preziose pubblicazioni: tra le più recenti, il romanzo “Con fortuna di mare e forza di vento” (Affinità elettive 2019) e “L’Olandese di Ancona e lo stoccafisso”, redatto con altri soci dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana. Gli amici, che lo hanno avuto animatore verace e profondo di tante conviviali, lo saluteranno oggi alle 15 al cimitero di Tavernelle, assieme alla moglie Rita, al figlio Andrea, con la nuora Federica e gli amatissimi nipoti Alice e Luca.