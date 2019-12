Stroncato da un malore nel suo ufficio:domani a Vallemiano i funerali di Gnemmi

ANCONA - Si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15.30, nella parrocchia San Paolo a Vallemiano, i funerali di Paolo Gnemmi, l’avvocato stroncato da un malore mentre era al lavoro. Da questa mattina, alle 9, sarà possibile rendergli l’ultimo omaggio alla camera mortuaria di Torrette. La morte di Gnemmi, 62 anni, è stata un fulmine che ha offuscato la gioia del periodo festivo sia per la famiglia, a cui era legatissimo, sia per i colleghi, che lo piangono, ricordandone le doti umane e professionali. Gnemmi lascia la moglie Alessandra e i figli Giacomo e Carlos. L’avvocato, venerdì mattina, era lavoro nello studio Boscarato di via Matteotti. All’improvviso, i colleghi hanno sentito un tondo provenire dal suo ufficio. Si sono precipitati all’interno e lo hanno trovato a terra, privo di sensi. L’immediata chiamata al 118 e l’arrivo dell’automedica e della Croce Gialla non sono serviti ad evitare la tragedia. Non c’è stato nulla da fare. Il pensiero di quanti lo conoscevano è corso all’aprile di otto anni quando Marcello, il fratello di Paolo, è morto a causa di un infarto fulminante, all’età di 59 anni. Al termine degli accertamenti, è stato dato il nulla osta alla sepoltura, fissata per domani.

