Stroncato a 34 anni da malore sul sentiero Patrick muore tra le braccia della compagna

ANCONA - Si può morire per una passeggiata in montagna? Si può morire in vacanza, nel silenzio ovattato del Trentino, sotto gli occhi di tua moglie e del tuo cane? E si può morire a 35 anni ancora da compiere? Un infarto - ma sarà l’autopsia a stabilirlo con certezza - ha strappato all’affetto dei suoi cari Patrick Cappanera, anconetano, residente ad Osimo Stazione, volto conosciuto perché ha lavorato una vita come cameriere alla pizzeria La Botte, dove gli lasciavano le chiavi del locale per quanto era affidabile, e da ragazzino al ristorante Il Molo, mentre da qualche anno era stato assunto come magazziniere al Centro distribuzione alimentare di Offagna. Non aveva mai avuto problemi di salute, dicono gli amici. E allora diventa anche più oscura la ragione per cui il suo cuore ha smesso all’improvviso di battere, mentre si godeva un’escursione con la compagna di sempre. Non si può parlare di sforzo eccessivo. Non è particolarmente impegnativo il sentiero 454, percorso ad anello che dal piccolo borgo di Pieve di Ledro sale sul monte Cocca, a 1361 metri.