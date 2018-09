Fa strike di auto e si sente male dopo lo schianto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Fa strike di auto in sosta e finisce al pronto soccorso per un abuso etilico. Guai per un 62enne anconetano che ieri pomeriggio ha provocato uno spettacolare incidente in via Scandali. Erano le 16,30 quando ha perso il controllo della sua Chrysler ed è piombato contro due auto parcheggiate all’altezza del civico 11, tra cui una Fiat Multipla. Il proprietario di una delle due vetture danneggiate è subito sceso in strada e ha chiamato i soccorsi. L’uomo alla guida, infatti, non era ferito, ma non era lucido e aveva avuto un malore causato probabilmente da un abuso etilico, anche se sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale che attende l’esito degli esami. E’ stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in condizioni non preoccupanti. Sul posto, per soccorrere il conducente il 118 e un’ambulanza della Croce Rossa.