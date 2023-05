ANCONA Servono ammortizzatori indistruttibili e schiene flessibili come contorsionisti per uscire indenni dalle strade anconetane, tempestate di buche. Un problema strutturale e all’apparenza irrisolvibile, visto che in media il Comune spende quasi 4 milioni l’anno. Rattoppi di qua e spuntano voragini di là: è sempre la solita storia, complici le ripetute ondate di maltempo che hanno vanificato pure gli interventi-spot con cui gli operai hanno più volte chiuso le buche che, in mancanza di ristrutturazioni integrali, si riaprono ad ogni temporale.



Il dibattito



Il tema delle manutenzioni stradali è stato al centro di infuocati consigli comunali, anche di recente. C’è chi (l’avvocato Arnaldo Ippoliti) ha perfino presentato un esposto in procura per chiedere quali lavori sono stati fatti e con quali finanziamenti. Il Comune ha sempre ribadito la bontà degli interventi eseguiti che ammontano a poco meno di 30 milioni in 8 anni: 25 milioni e 227mila euro dal 2015, a cui vanno aggiunti i 4 milioni e mezzo investiti per i 5 lotti programmati per il 2023, in corso di esecuzione.



Le manutenzioni



Una cosa è certa: i soldi non bastano mai per sistemare i circa 500 chilometri di strade comunali, anche perché, come aveva sottolineato la sindaca uscente Valeria Mancinelli in un recente messaggio sui social, «in Italia non esistono finanziamenti straordinari, tipo Pnrr, per le manutenzioni degli asfalti». Ma la situazione delle strade cittadine è sotto gli occhi di tutti, tra quelle piallate poco tempo fa e già rovinate o quelle dimenticate. «Sono abituato a fare 150 km al giorno in bici, ma devo stare attento perché le strade fanno pena» ci dice Andrea, 60 anni, ex ciclista agonista, mentre è impegnato a dribblare i crateri di via Isonzo. «Se uno non è esperto, rischia di spaccare una bici al mese: no, Ancona non è una città per chi ama le due ruote», protesta. Tra le strade horror anconetane rientrano di diritto via Piave e via Rodi, dove servirebbero bonifiche straordinarie (e costose) per cancellare l’incubo delle buche, che in generale costano carissimo agli anconetani. In 5 anni 875 cittadini hanno reclamato danni per complessivi 2,3 milioni tra gomme spaccate e cerchioni distrutti, ma alla fine ha quasi sempre avuto la meglio il Comune che ha liquidato appena 169mila euro di risarcimenti. Insomma, anche le battaglie legali si tramutano in beffe.

Nella galleria delle strade più malridotte spiccano quelle del quartiere Adriatico, l’ex “rio’ della fettina” che meriterebbe altra considerazione: buche vista mare costellano via Panoramica e via De Bosis, via Cadorna e via Rismondo, tanto per citarne alcune, sono tutto un avvallamento.



La protesta



E che dire di via Zara? Qui i residenti parcheggiano direttamente nelle voragini. «Ormai ci abbiamo fatto l’abitudine - ci racconta una consulente del lavoro che ha lo studio proprio in via Zara -. Il bello è che il Comune non ci dà nemmeno un permesso sosta per andare a lavorare: ma visto com’è ridotta la strada, io ho smesso di pagare il parcheggio che costa un euro e 20 l’ora. Preferisco rischiare la multa». Sono i ribelli delle buche, quelli che non tollerano più certe situazioni. In centro, ma anche in periferia. Un esempio? Via Ranieri che poi diventa Strada di Montedago: qui in tanti hanno forato le gomme per colpa dell’asfalto-groviera, lo stesso che ha ceduto nella vicina via Bersaglieri d’Italia (nei pressi dello svincolo dell’Asse per l’Università di Ingegneria) dove, dall’autunno scorso, i rattoppi eseguiti (e puntualmente saltati) non si contano più.