Ancore vittima delle strade ​groviera: un'altra auto finisce "in buca"

ANCONA - Gli automobilisti. L’ennesimo incidente è accaduto ieri mattina a un operaio trentenne alla guida di una Ford: il contraccolpo, il botto, le imprecazioni del caso, seguite subito da una telefonata alla polizia municipale, intervenuta per rilevare il sinistro. La ruota anteriore destra era squarciata. Colpa di una delle tante voragini disseminate nell’area portuale, dove il mix tra maltempo e passaggio continuo di mezzi pesanti sta letteralmente sbriciolando l’asfalto. Il bilancio è impietoso: da martedì tre auto sono rimaste danneggiate (più una quarta la scorsa settimana) fra via Mattei e via Einaudi, dove percorrere la rotatoria sotto il viadotto è come andare sulle montagne russe.