Stordito dal alcol e droghe: studente trovato svenuto e sanguinante

di Stefano Rispoli

ANCONA - L’hanno trovato a terra, privo di sensi, rannicchiato in un angolo, lungo la discesa di via Brecce Bianche che dal sovrappasso pedonale dell’università di Ingegneria conduce al cimitero di Tavernelle. Era una maschera di sangue. Chi ha dato l’allarme, un gruppo di studenti di rientro da una festa universitaria organizzata alla Facoltà di Monte Dago, pensava fosse morto.Respirava ancora, per fortuna. Ma non rispondeva ad alcuno stimolo. Si sentiva che aveva bevuto, e anche parecchio. In un primo momento i soccorritori, intervenuti attorno alla mezzanotte di venerdì, temevano che fosse volato per una decina di metri dall’Asse nord-sud, dopo un incidente stradale. Ma il ragazzo non indossava il casco e in zona non c’era traccia di scooter o altri veicoli. Aveva però il volto tumefatto e un occhio nero, per questo ha preso subito corpo l’ipotesi che fosse stato aggredito da qualcuno. Una rissa, forse una rapina finita nel sangue.