L'addio a Gigi Stefanelli Generoso e infaticabile Ancona perde un'anima

ANCONA - E' scomparso all’età di 83 anni, consumato da una impietosa malattia Luigi Stefanelli, detto Gigi, uno dei volti più noti di Ancona per la sua infaticabile opera in favore dello sport, atletica leggera e nuoto in primis, e poi per divulgare e tramandare la memoria della storia locale, di cui era un appassionato studioso. Gigi Stefanelli fu atleta di vaglia negli anni 50, poi si tramutò ben presto in organizzatore infaticabile e generoso, capace di andare a chiedere coppe e trofei pur di premiare tutti gli iscritti alle manifestazioni a cui dava vita insieme alla moglie Pina (56 anni insieme) . Fu Gigi Stefanelli, in completa autonomia e rimettendoci quasi sempre di tasca propria, ad inventare manifestazioni storiche come la Traversata del Porto e la Maratona del Conero. Gigi era conosciutissimo in tutta la città come gestore del distributore di benzina di Piazza Cavour, fin dall’immediato dopoguerra, poi fu anche guardia giurata, ma il suo interesse fu sempre rivolto allo sport e alla storia locale. La moglie Pina, anche lei conosciutissima, saluterà Gigi insieme ai figli, Stefania e Stefano, giovedì 14 alle ore 15 nella Sala del Commiato del cimitero di Tavernelle, nel giorno in cui Gigi avrebbe compiuto 84 anni.