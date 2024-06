ANCONA - Questa mattina le Squadre Volanti sono intervenute in zona stazione ferroviaria perché erano pervenute piú segnalazioni, sulla linea 112 NUE, della presenza di un uomo in difficoltà lungo i binari.

Tragedia evitata

I poliziotti giunti sul posto verificavano la presenza di personale sanitario che era impegnato a prestare le prime cure.

Gli Agenti accertavano che la persona soccorsa era un uomo di circa 63 anni, il quale era in uno stato di alterazione psicologica e per tale motivo veniva affidato ai sanitari per il trasporto presso il locale nosocomio per le cure del caso.



Raffica di controlli in zona stazione a Falconara

Le stazioni dei treni sono da sempre non luoghi, come li chiamerebbe Marc Augé, in cui si insinuano comportamenti bordeline. Per questo continuano senza sosta i servizi straordinari interforze nel Comune di Falconara Marittima e nelle zone limitrofe, disposti dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, d'intesa con il Prefetto in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ieri pomeriggio, è stato infatti realizzato un servizio ad "alto impatto" con il coordinamento del personale della Polizia di Stato e che ha visto la partecipazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonchè della Polizia Locale. Sono stati effettuati mirati e specifici controlli congiunti, nelle zone individuate di maggiore interesse, che hanno permesso di identificare 111 persone, di cui 54 extracomunitari, di esse nr. 38 sono risultate avere a carico pregiudizi di polizia e precedenti penali. I veicoli sottoposti a controllo sono stati invece 36.



Durante tali controlli, presso la Stazione Ferroviaria, è stato rintracciato un cittadino cinese in quale produceva il richiesto titolo di soggiorno. Dalla disamina del documento, in particolare dall'effige in esso riportata, gli operatori potevano riscontrare la non somiglianza con il soggetto controllato. Pertanto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti sull'identità. L'uomo, di circa 42 anni, risultava essere stato censito, a fine maggio, presso un'altra Questura ma di non essere ancora titolare di alcun permesso di soggiorno. Pertanto veniva deferito all'Autorità Giudiziaria per falsa attestazione a pubblico ufficiale sull'identità.

Controllati anche tre negozi: multa da 3.500 euro per uno dei titolari, ecco perché

Invece, nei confronti di un cittadino pakistano, risultato in posizione irregolare sul territorio nazionale, è stato emesso un provvedimento prefettizio di espulsione con contestuale ordine questorile a lasciare l'Italia entro 7 giorni. Inoltre sono stati sottoposti ad accertamenti amministrativi tre esercizi commerciali, nei confronti del titolare di uno di essi veniva elevata la sanzione amministrativa per un importo di 3,500 euro, in considerazione delle diverse violazioni riscontrate in materia di tutela dei consumatori.